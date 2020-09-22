 البترول تعلن تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة دولية مقرها القاهرة - بوابة الشروق
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البترول تعلن تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة دولية مقرها القاهرة

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
القاهرة - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 10:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 10:35 ص

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وممثلو الدول أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط، اليوم الثلاثاء، ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة دولية مقرها القاهرة يكون لها هيكل متكامل يحقق مصالح أعضائه في استغلال مواردهم الطبيعية.

ويهدف المنتدى إلى إقامة شراكات اقتصادية وتجارية بين الدول الأعضاء لاستثمار الثروات الغازية المكتشفة والبنى التحتية بشكل اقتصادي لصالح الشعوب، فضلا عن استثمار اكتشافات الغاز في شرق المتوسط في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.

ومن المتوقع أن تساهم البنية التحتية القائمة والجديدة للغاز، كخطوط الأنابيب وتسهيلات التصدير، لدى الدول الأعضاء إلى جانب علاقاتها المترابطة، في الإسراع بتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط وتقليل تكلفة الإنتاج والنقل، وضمان التوريد إلى الأسواق بأسعار تنافسية.

ويعد المنتدى تنفيذاً لرؤية الزعماء الثلاثة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان خلال القمة التي عقدت في جزيرة كريت اليونانية في أكتوبر 2018، حيث عقد وزراء البترول والطاقة بسبع دول متوسطية اجتماعا في القاهرة في يناير 2019 لمناقشة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، وضم الاجتماع وزراء دول مصر وقبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين، وصدر عقب الاجتماع "إعلان القاهرة" لتأسيس المنتدى كمنظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي.


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