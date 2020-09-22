الكويت: شفاء 628 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 91 ألفا و612 شخصا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء 628 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 91 ألفا و612 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ628 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 762 حالة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 90 ألفا و930 حالة.