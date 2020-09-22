بوتين: الأمم المتحدة تقوم بمهمتها في حفظ السلام بشكل رائع

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الأمم المتحدة المصدر الأساس للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن مؤسسي المبادئ الموجودة في الميثاق الأممي، للتواصل بين الأمم، وضعوها بشكل دقيق.



وأضاف بوتين، في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، أن المبادئ تشمل سيادة الأمم وعدم التدخل في شؤونها، وحق الشعوب في تحديد مصيرها، والابتعاد عن التهديد واستخدام القوة، واعتماد الحل السياسي للخلافات.



وأكد أن الأمم المتحدة تقوم بمهمتها في حفظ السلام وتجاوز الخلافات الإقليمية بشكل رائع، رغم كل صعوبات الحرب الباردة، خلال العشر سنوات الماضية، مشددًا على أن الخبرة الكبيرة للأمم المتحدة مطلوبة للمضي قدما.



ولفت الرئيس الروسي إلى أن الأمم المتحدة لا يجب أن تبقى جامدة، بل عليها أن تبرز الديناميكية في القرن الـ21، وتتطور مع واقع العالم الحالي.



وانطلقت مساء الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السنوية، بنيويورك، ومن المقرر أن يلقي قادة دول العالم، خطاباتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر مقاطع فيديو مسجلة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.