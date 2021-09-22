في اواخر سبتمبر عام 1983 رحلت عن عالمنا الفنانة فايزة أحمد بعد رحلة مريرة مع المرض انتهت بوفاتها في عمر 49 سنة، وبالتحديد في 21 سبتمبر، تاركة خلفها سجلاً حافلاً من العمل الغنائي والدرامي والمسرحي.

حفلت حياة الفنانة فايزة أحمد بالعديد من الأحداث وعاشت حياة مريرة وزاد عذابها فشل زيجاتها الخمسة، ما أثر على حياتها العملية والفنية.

ولعل أهمها هو قصة زواجها من الموسيقار محمد سلطان، الذي أثمر عن ثنائي فني من أهم الثنائيات التي شهدتها الساحة الغنائية.

في السطور التالية نرصد قصة زواج الموسيقار والمطربة، كيف بدأت، وكيف انتهت..

اللقاء الأول

نشرت قصة اللقاء الأول مجلة جولولي، وهي أنهما التقيا بالصدفة في منزل فريد الأطرش وكانت فايزة أحمد وقتها في أوج شهرتها، بينما كان محمد سلطان عازف عود ومغنيا وملحنا وممثلا مبتدئا.

وروى محمد سلطان تفاصيل أول لقاء جمعه بالفنانة فايزة أحمد، قائلا:عند رؤيتها وحديثى معها لفت نظرى إليها وجذبنى عطفها وحنانها ومساعدتها للفقراء والمحتاجين فهي عظيمة محبة للخير وليست شخصية أنانية ولا محبة للمال فهى على الفطرة، ليس لديها مكر ودهاء دمعتها قريبة على خدها، ذات الوجه الجميل والملامح الصافية، كانت تسأل فريد دائما عن أى شخص فقير محتاج لكى تقدم له وجه العون والمساعدة.

بداية العمل الفني المشترك

بعد مرور 6 أشهر التقي الثنائي مرة أخرى بالمصادفة في مطعم فندق دى روز في شارع سليمان باشا، وكانت فايزة بصحبة صحفي من مجلة الكواكب، وتناولا الغداء، وأعطته رقم هاتفها.

بعدها بفترة، دعته فايزة إلى بيتها لسماع أغنية هان الود التي لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب وكانت ستذاع لأول مرة في التليفزيون، وطلبت منه أن يلحن لها أغنية.

دعم ومساعدة

أرادت فايزة أحمد مساعدة محمد سلطان، حتي يتم اعتماده بالإذاعة وذهبت إلى رئيس قسم الموسيقي بالإذاعة ، أحمد حسن الشجاعي، الموسيقار المعروف عنه التشدد، وحددت وطلبت منه اعتماد سلطان في الإذاعة، وكانت هذه الخطوة بداية طريق شهرته.

طلب الزواج

بعدما تواجد الثنائي في أكثر من مكان، انتشرت شائعة حول وجود علاقة بينهما، بعدها طلبت فايزة الزواج من سلطان وهي تبكي ، وعبرت له عن حزنها بسبب الشائعات، ووافق سلطان على الفور.

زواج 17 عاما

تزوجت الفنانة فايزة أحمد من الملحن محمد سلطان، عام 1963 وتم عقد قرانهما في الشهر العقاري وشهد على العقد موظفين بالمصلحة وكان سلطان الزوج الثالث في حياتها بعد نعامى السوري، والد ابنتها فريال، ومختار العابد، الذي أنجبت منه أكرم وأماني.

واستمر زواج فايزة أحمد ومحمد سلطان 17 عاما، أنجبت خلالها التوأم طارق وعمرو، لكن شاء القدر ان ينفصل الثنائي بعد قصة الحب التي جمعتهما، وأعلنا الطلاق في 22 مايو 1981.

بوادر الانفصال

بعد مرور 10 سنوات علي زواجهما بدأت المشاكل بين فايزة أحمد ومحمد سلطان واتهمته بالخيانة والإهمال وتركت المنزل، ثم اعلنا طلاقهما عام 1981.

عند المأذون مرة أخرى

تزوجت فايزة أحمد ومحمد سلطان مرة أخرى، بناءاً على طلبها، حيث طلبت منه أن يتزوجها مرة ثانية بعدما اشتد عليها المرض لتموت بين أحضانه.

آخر نظرة

ذكر الموسيقار محمد سلطان فى تصريحات صحفية أن حب عمره الأول والأخير كان لفايزة أحمد التى توفيت بعد أن غنت له أغنية أيوه تعبنى هواك، وهى تسند رأسها على كتفه، وتسأله عمرى كام سنة؟ ثم أخبرته عمرى 17 سنة هي عمر السعادة معك، ثم فارقت الحياة.

وقال سلطان، عندما أصيبت فايزة أحمد بسرطان الثدي كنت أتعذب معها ولا أتحمل، فموتها كسر قلبي وبعدما توفت كنت أذهب يومياً إلى قبرها وأجلس أمامه وأتأثر كثيرا وأبكى.

يذكر أن فايزة أحمد ولدت في 5 ديسمبر 1930 لأب سوري وأم لبنانية، نشات في سوريا وظهرت موهبتها الفنية منذ الطفولة، ما جعلها تتقدم لامتحان الهواة في الإذاعة السورية لكنها فشلت وبعد ذلك سافرت إلي حلب وتقدمت لامتحان الإذاعة هناك ونجحت وذاع صيتها وأصبحت مطربة معتمدة في إذاعة دمشق، وسافرت إلى العراق لتلقي بالموسيقار العراقي رضا علي، الذي قدم لها مجموعة أغاني باللهجة العراقية كانت بداية انطلاقها في الغناء، وبعدها سافرت إلى مصر، وهناك تقدمت للإذاعة المصرية في القاهرة حيث قدمها الإذاعي صلاح زكي في أغنية من ألحان محمد محسن، لتبدأ مسيرتها الفنية.