الأردن يحبط 4 محاولات تهريب مخدرات بوساطة بالونات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الأردن، أن قواته المسلحة أحبطت أربع محاولات تهريب مخدرات بوساطة بالونات في المنطقة الشرقية.

وقال بيان للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، إن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر الاثنين، على واجهتها وضمن منطقة مسئوليتها، أربع محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والمحملة بوساطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.

وأضاف أنه جرى التعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها في عدة مواقع مختلفة من قبل قوات حرس الحدود.

وأشار البيان إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة