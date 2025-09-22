إسرائيل تتحدى أسطول الصمود: لن نسمح بخرق الحصار البحري لغزة

زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن أسطول الصمود العالمي، يهدف لخدمة حركة «حماس» في غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، إن «إسرائيل لن تسمح لسفن الأسطول بالدخول إلى منطقة قتال نشطة، ولن تسمح بخرق الحصار البحري لغزة».

ودعت السفن إلى «الرسو في ميناء عسقلان وتفريغ حمولتها هناك، إذا كانت رغبة المشاركين في الأسطول هي إيصال المساعدات الإنسانية لا خدمة حماس».

وادعت أن «حمولة السفن سيتم نقلها على الفور وبشكل منسق إلى قطاع غزة»، داعية المشاركين بالأسطول إلى قبول الاقتراح بنقل أي مساعدات قد تكون لديهم «بشكل سلمي»، بحسب التدوينة.

ومنذ أيام، تبحر نحو قطاع غزة عشرات السفن ضمن «أسطول الصمود» العالمي لكسر الحصار عن القطاع وتوصيل مساعدات إنسانية، لا سيما مستلزمات طبية.

وتعد هذه أول مرة يبحر فيها هذا العدد من السفن مجتمعة نحو قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ 18 سنة.

وفي 16 سبتمبر الجاري، دعا وزراء خارجية 16 دولة إلى احترام القانون الدولي، وتجنب الأعمال غير القانونية ضد أسطول الصمود العالمي.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة دخول أي مواد غذائية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.