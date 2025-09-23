خارجية فلسطين: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين قرار تاريخي وشجاع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحبت فلسطين، الاثنين، باعتراف فرنسا بدولة فلسطين، واعتبرته "قرارا تاريخيا وشجاعا".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراف بلاده بدولة فلسطين.

وقالت الخارجية الفلسطينية إنها ترحب "باعتراف فرنسا الصديقة بدولة فلسطين" معتبرة ذلك الاعتراف "قرارا تاريخيا وشجاعا ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين".

وثمنت الوزارة "الدور الطليعي الذي قامت به فرنسا والرئيس (إيمانويل) ماكرون في حث عديد الدول للمبادرة باعترافاتها وحشد الدعم الدولي لإنجاح عقد مؤتمري حل الدولتين ومخرجاتهما بالشراكة التامة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وفي كلمته خلال افتتاح الجلسة العامة المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، أعلن ماكرون اعتراف بلاده بفلسطين.