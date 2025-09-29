رويترز: تركيا تنضم إلى إسبانيا وإيطاليا واليونان لحماية أسطول صمود غزة

أظهرت بيانات مراقبة الطيران، أن تركيا انضمت إلى إسبانيا وإيطاليا واليونان لحماية أسطول "الصمود" الدولي، والذي يحمل مساعدات لقطاع غزة، ويبحر شرقاً عبر البحر المتوسط، وذلك في أعقاب تعرض الأسطول لهجوم إسرائيلي بطائرات مسيّرة، وفقاً لناشطين أوروبيين على متن السفن.

وأظهرت مواقع تتبع الطائرات، أن 3 طائرات بدون طيار "درون" انطلقت من قاعدة "تشورلو" الجوية التركية وتحلق فوق الأسطول منذ 3 أيام، ما يسلط الضوء على الاهتمام الدولي المتزايد بالقوارب التي تعهدت بكسر الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة.

ولم يتسن لـ"رويترز" التأكد من سبب تحليق الطائرات الدرون. ولم ترد وزارتا الخارجية والدفاع ولا جهاز المخابرات في تركيا على طلبات التعليق للوكالة.

- الأسطول يستأنف رحلته بعد إصلاحات

لا يزال أسطول "الصمود" على بعد مئات الأميال من ساحل غزة، ويتألف من قوارب مدنية تحمل برلمانيين ومحامين ونشطاء، بينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبري، لكن أشخاصاً ضمن الأسطول قالوا إن السفن تقترب من منطقة سبق أن اعتُرضت فيها أساطيل أخرى. وأظهرت مواقع التتبع أن الأسطول يضم حوالي 40 قارباً.

وأثار تقدم الأسطول توتراً دولياً، لا سيما بعدما أدى هجوم بمسيّرات قبالة سواحل اليونان، الأسبوع الماضي، إلى إلحاق أضرار ببعض القوارب.

ولم يصب أحد بأذى، لكن الأسطول اضطر إلى التوقف لعدة أيام في المياه اليونانية لإجراء إصلاحات قبل الإبحار مرة أخرى إلى غزة مطلع الأسبوع الجاري.

وقال المنظمون، إنه من المتوقع الآن أن تصل البعثة إلى غزة في غضون 4 أيام تقريباً.

ونشرت كل من إيطاليا وإسبانيا سفينة تابعة لبحرية كل منهما لمرافقة الأسطول في حالة الحاجة إلى جهود الإنقاذ أو احتياجات إنسانية، لكنهما قالتا إنهما لن تتدخلا عسكرياً.

وراقبت قوات خفر السواحل اليونانية تقدم الأسطول في أثناء وجوده في منطقة الإنقاذ الواقعة في مياهها.

وحذرت إيطاليا، الأحد، من أن الأسطول يقترب من منطقة عالية الخطورة، وكررت مقترحاً قدمته، الأسبوع الماضي، بأن يحمل الأسطول المساعدات إلى قبرص لتوزعها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في نهاية المطاف في غزة. ورفض الأسطول هذه الفكرة.

مخاوف من الرد الإسرائيلي

وقالت الإيطالية بينيديتا سكوديري عضو البرلمان الأوروبي لإذاعة "راديو 24" الإيطالية، الاثنين، من على متن الأسطول "أظهرت إسرائيل عدة مرات أنه ليس لديها خطوط حمراء، لذا من الواضح أننا قلقون مما ربما تفعله. من الواضح أننا سنبذل كل ما بوسعنا لاتخاذ موقف سلمي وغير عنيف".