الرئيس السوري: نجاح التهدئة مع إسرائيل قد يقود لتطور المفاوضات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، إن نجاح تهدئة مع إسرائيل والتزامها بها ربما يفتح الباب أمام تطور المفاوضات، مؤكدا أن سياسة بلاده تقوم على بناء علاقات هادئة مع الجميع وألا تكون مصدر تهديد.

جاء ذلك خلال حوار الشرع مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الأسبق ديفيد بترايوس، ضمن فعاليات قمة كونكورديا المنعقدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الشرع: "إذا نجحت التهدئة والتزمت إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه فربما تتطور المفاوضات".

وأضاف: "سياسة سوريا أن تكون لديها علاقات هادئة مع جميع الدول وألا تكون مصدر تهديد لأحد".

وأشار إلى أن "إسرائيل ما زالت تحتل (هضبة) الجولان، وتتوغل في الأراضي السورية، لكننا نسعى لتجنب الحرب لأن البلاد بمرحلة بناء".

ودعا الرئيس الشرع إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية، مؤكدا أن "المخاوف الأمنية يمكن معالجتها بالمباحثات".

واستدرك متسائلا: "هل لدى إسرائيل مخاوف أمنية أم أطماع توسعية؟"، وأردف مجيبا: "هذا ما ستبينه المحادثات".