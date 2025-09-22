مطروح: 10 آلاف خدمة طبية و181 عملية جراحية بمستشفيات المحافظة خلال أسبوع

قال الدكتور أحمد رفعت، مدير مديرية الصحة والسكان بمطروح، إن مستشفيات المحافظة استقبلت 10168 مريضًا بأقسام الاستقبال والطوارئ، مع حجز 189 حالة بالعناية المركزة و184 حالة بالحضانات، وذلك خلال أسبوع.

وأوضح مدير المديرية، في بيان إعلامي، أن مستشفيات مطروح قدمت خدماتها خلال الأسبوع الماضي لـ10168 مريضًا بالاستقبال والطوارئ، وتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية لـ15416 مترددًا على العيادات الخارجية الصباحية والمسائية بمختلف التخصصات.

كما أُجريت 181 عملية جراحية بينها 17 عملية ذات مهارة، و57 عملية كبرى، و74 عملية متوسطة، و33 جراحة صغرى، إلى جانب 774 تدخلًا جراحيًا بسيطًا بالاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، فضلًا عن حجز 189 مريضًا بالعناية المركزة، و184 حالة بالحضانات، و662 مريضًا بالأقسام الداخلية.

وأشار إلى تنفيذ 725 جلسة غسيل كلوي، وإجراء 3897 فحصًا بالأشعة، و11794 فحصًا معمليًا.

وأكد مدير المديرية أنه تم تشكيل لجان مكبرة للمرور على جميع مستشفيات المحافظة من مختلف الإدارات الفنية والإدارية.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بمطروح بجهود الفرق الطبية في جميع القطاعات الصحية، مؤكدًا أن العاملين بالقطاع الصحي لم ولن يدخروا جهدًا في تقديم أوجه الرعاية الطبية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي مطروح وزائريها.