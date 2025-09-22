القناة 12 العبرية: حماس ستبلغ ترامب استعدادها لصفقة جزئية مقابل نصف الأسرى

ادعت قناة عبرية، مساء الاثنين، أن حركة حماس أعدت رسالة موجهة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرب فيها عن استعدادها لصفقة جزئية لإطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين خلال هدنة مدتها 60 يوما.

ونقلت القناة 12 الخاصة عن مصدر مطلع على مسودة الرسالة قوله: "قادة حماس في قطر صاغوا رسالة إلى الرئيس ترامب في الأيام الأخيرة، أكدوا فيها استعدادهم لصفقة جزئية تتضمن وقف إطلاق نار في قطاع غزة لمدة 60 يومًا مقابل إطلاق سراح نصف المختطفين (الأسرى)".

وحتى الساعة لم تعلق حماس على ما أوردته القناة العبرية، إلا أن الحركة أكدت لأكثر من مرة استعدادها للتوصل إلى صفقة جزئية أو شاملة لتبادل الأسرى، فيما يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي تعنته ويواصل عدوانه على القطاع، وسط اتهامات المعارضة وأهالي الأسرى له بمواصلة الحرب للحفاظ على منصبه.

وقال المصدر: "تطلب حماس في الرسالة ضمانًا شخصيًا من الرئيس الأمريكي باستمرار وقف إطلاق النار طوال الستين يومًا المتفق عليها، وأنه طالما استمرت المفاوضات لإنهاء الحرب وإطلاق سراح المختطفين المتبقين، فسيتم تمديد وقف إطلاق النار".

وأكد أيضا أن "الرسالة التي لم يوقع عليها قادة حماس بعد، قد يتم توقيعها في الأيام المقبلة وتسليمها رسميا للرئيس ترامب عبر وسطاء من قطر".

من المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب، غدا الثلاثاء، مجموعة من الزعماء العرب والمسلمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة، وفق ما قاله مصدران عربيان مطلعان على تفاصيل اللقاء للقناة 12.

وبحسب القناة "دُعي قادة السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا للاجتماع مع ترامب".

وسيُعقد الاجتماع قبل أيام قليلة من استضافة ترامب لنتنياهو في البيت الأبيض، في 29 سبتمبر الجاري، وفي ظل استمرار إسرائيل في عملية احتلال مدينة غزة.

وقالت القناة إن "البيت الأبيض يطالب الدول العربية والإسلامية المدعوة بدعم المبادئ الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، والمشاركة في خطة ما بعد الحرب، بل وإرسال قوات ضمن قوة استقرار تحل محل الجيش الإسرائيلي"، على حد زعمها.

وأضافت: "من المتوقع أن يطلب القادة العرب من ترامب الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة والامتناع عن ضمّ أجزاء من الضفة الغربية".

وتابعت القناة: "أوضحت الإمارات للبيت الأبيض أن ضمّ إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية قد يؤدي إلى انهيار اتفاقيات إبراهيم، وهي الإنجاز الرئيسي لترامب في السياسة الخارجية خلال ولايته الأولى (2017-2021)".

في 15 سبتمبر 2020، وقّعت إسرائيل والإمارات والبحرين برعاية ترامب، اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات إبراهيم" ثم انضمت إليها المغرب والسودان.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، في 11 أغسطس الماضي، الهجوم على مدينة غزة انطلاقا من حي الزيتون، في عملية أطلق عليها لاحقا "عربات جدعون 2"، وتخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و344 شهداء و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.