اليابان: الحزب الحاكم يفتح السباق لاختيار خليفة لإيشيبا

افتتح الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم الذي ينتمي له رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته شيجيرو إيشيبا الحملة الرسمية اليوم الاثنين، لإيجاد بديل لإيشيبا يمكنه إعادة الاستقرار السياسي وحشد دعم الناخب الياباني لليبراليين الديمقراطيين الذين تضرروا بشدة.

ويتنافس خمسة مرشحين على المنصب الأعلى في هرم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم. ويجري سباق الانتخابات الرئاسية تحت شعار " تغيير الحزب الديمقراطي الليبرالي".

يشار إلى أنه لايزال من المرجح أن يتولى الزعيم الجديد للحزب الديمقراطي الليبرالي رئاسة الوزراء لأن الحزب لايزال في الصدارة ، بينما يغلب التشتت على مجموعات المعارضة بشكل كبير مما يعوق قدرتها على تشكيل تحالف لتولي المنصب.