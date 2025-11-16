إسرائيل تعتقل 4 سوريين في توغل بالقنيطرة جنوبي غرب سوريا

اعتقلت قوات من الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 4 سوريين، في عملية توغل بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، وفق ما أفاد به إعلام رسمي.

وقالت قناة "الإخبارية السورية"، على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية: "قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 شبان من عائلة واحدة (خلال توغلها) في منطقة الحفاير، في بلدة خان أرنبة، بمحافظة القنيطرة".

وفي وقت سابق الأحد، توغلت 5 آليات عسكرية إسرائيلية في قرية صيدا الجولان، بريف القنيطرة، ثم انسحبت بعد فترة وجيزة، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة، ويشتكى سوريون من توغلات تل أبيب نحو أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة السورية، بشأن طبيعة التوغل اليوم وما نتج عنه، إلا أن دمشق تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادتها، وتؤكد التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، والتي أعلنت إسرائيل انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، يتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي مرارا داخل البلد العربي، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).