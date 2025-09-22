سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتجه الإعصار راجاسا صوب شمال الفلبين اليوم الإثنين، مصحوبا برياح عاتية تصل سرعتها إلى 265 كيلومترا في الساعة وأمطار موسمية، مما أدى إلى عمليات إجلاء حاشدة وإلغاء رحلات جوية.

ولفت مكتب الأرصاد الجوية الحكومي "باجاسا" إلى احتمالات أن تهب العاصفة مصحوبة بأحوال جوية مهددة للحياة فيما من المتوقع أن تصل جزر بابويان بعد ظهر غد الثلاثاء.

وحذر المسؤولون من رياح مدمرة وهطول أمطار غزيرة وارتفاع الأمواج لعدة أمتار.

وأصدرت السلطات أعلى التحذيرات من العواصف في مقاطعات كاجايان وإيزابيلا وباتانيس، إلى جانب مناطق أخرى في شمال لوزون.

وتتوقع السلطات حدوث فيضانات واسعة النطاق وفيضانات ساحلية وأضرار جسيمة بسبب هبوب الرياح.

وقالت السلطات المحلية والاتحادية إن أكثر من 3200 أسرة فروا بشكل استباقي من منازلهم.

ويخضع 20 إقليما على الأقل لتحذيرات العواصف وقال الرئيس فرديناند ماركوس الابن إن كل أجهزة الطوارئ على أهبة الاستعداد.

وألغت السلطات 16 رحلة محلية ودولية على الأقل بالفعل.

وتتعرض الفلبين لـ 20 إعصارا تقريبا سنويا في المتوسط، وكان أكثرها فتكا إعصار هايان الذي وقع في نوفمبر 2013 وأودى بحياة أكثر من 6300 شخص.

وفي تايوان، ضربت الرياح المصاحبة لراجاسا وأمطاره الغزيرة الساحل الشرقي والطرف الجنوبي بالجزيرة.

وقامت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث بإجلاء سكان 1800 منزل، فيما هدد خزان في مقاطعة هولين بالفيضان. وجرى إيقاف العبارات وألغيت العشرات من الرحلات.