أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إصابة ضابط من لواء "جفعاتي" بجروح خطيرة خلال اشتباك مع مقاتلين فلسطينيين بمدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال القتال في مدينة غزة، رصدت قوات من الجيش بسرعة خلية من المسلحين (مقاتلين فلسطينيين) الذين أطلقوا النار باتجاهها".

وأضاف: "قامت القوات بعمليات تمشيط برية، وبعد مطاردة قصيرة ودقيقة، قضت على الخلية المسلحة في تبادل إطلاق نار وجها لوجه"، وفق ادعاءات الجيش.

وأكد أن "ضابطا من كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي أصيب بجروح خطيرة خلال الاشتباك، وتم إجلاؤه لتلقي العلاج في المستشفى".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط برصاص فلسطينيين شمال قطاع غزة.

وقتل 910 جنود إسرائيليين منذ 7 أكتوبر 2023، بينهم 464 بمعارك، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي.

كما أصيب 6271 عسكريا إسرائيليا منذ بداية الإبادة، بينهم 2916 منذ بداية المعارك، وفق المصدر نفسه.

ووسط رقابة عسكرية مشددة على الإعلام في إسرائيل، يواجه الجيش اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره، حفاظا على الروح المعنوية.

ورغم الإبادة المستمرة، تعلن فصائل فلسطينية في غزة بوتيرة شبه يومية قتل وإصابة عسكريين وتدمير آليات للجيش، عبر عمليات توثق بعضها بصور وفيديوهات.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و344 شهيدا و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.