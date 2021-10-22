حبس شاب قتل والده المسن بالخطأ في البدرشين

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أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإطلاق نار على والده عن طريق الخطأ أثناء قيامه بتنظيف وصيانة فرد خرطوش بمنطقة الشوبك بالبدرشين.

وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شاب قتل والده بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء تنظيف وصيانة فرد خرطوش بمنطقة الشوبك بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وتلقي الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص مصاب بطلق ناري رش خرطوش ولقي مصرعه متأثراً بإصابته ومقيم بمنطقة الشوبك بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام نجل المتوفي بصيانة وتنظيف سلاح ناري فرد خرطوش غير مرخص، خرجت طلقه استقرت في جسد والده وتسببت في وفاته، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.