لقاء سري في باريس لتسوية أزمة التجسس بين فرنسا وإسرائيل

أفادت تقارير غربية بأن إسرائيل وفرنسا عقدتا في باريس مؤخرا لقاء سريا لتسوية الأزمة الناجمة عن استخدام برنامج "بيجاسوس" الإسرائيلي للتجسس على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقل موقع "Axios" الأمريكي عن مصادر إسرائيلية، أن قصر الإليزيه استضاف منذ عدة أيام لقاء بين رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، ومستشار الرئيس الفرنسي للأمن القومي إيمانويل بون، حيث أجريا محادثات لتسوية أزمة استخدام برنامج "بيجاسوس" للتجسس على ماكرون ومسؤولين فرنسيين آخرين عبر خرق هواتفهم.

وأوضح الموقع في تقرير نشره الخميس أن حولاتا أبلغ بون بسير التحقيق الإسرائيلي المستمر في قضية "بيجاسوس" وعرض عليه مقترحات لإنهاء الأزمة.

وأضاف الموقع أن المقترحات شملت التزام "NSO" الإسرائيلية المصنعة للبرنامج بوضع بنود تحظر استخدام أي من برامجها لخرق أرقام الهواتف الفرنسية في أي صفقة مستقبلية بين الشركة الإسرائيلية ودول ثالثة، مثلما تم فعله سابقا مع الولايات المتحدة وبريطانيا.