يقدم الموسيقار وعازف البيانو فتحى سلامة ومجموعة شرقيات، حفلا فى الثامنة مساء الأحد 24 أكتوبر على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج توزيعات إلكترونية جديدة للموسيقى التصويرية التى كتبها فتحى سلامة لفيلمى جنة الشياطين والمسافر إلى جانب تناول جديد لمختارات من مؤلفاته الخاصة.

جدير بالذكر أن فتحي سلامة مؤلف وموزع ومنتج موسيقي وعازف بيانو، ويعد الفنان الوحيد في العالم العربي الحاصل على جائزة الجرامي الموسيقية العالمية عام 2004، كما حصل على جائزة الـB.B.C العالمية، وجائزة أحسن موسيقى تصويرية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2000 عن فيلم «جنة الشياطين»، والفيلم الروائي القصير «علامات إبريل»، كما وضع الموسيقى التصويرية لفيلم «المسافر»، ساهم بتوزيع وتلحين العديد من الأغنيات لكبار المطربين المصريين مثل محمد منير وعمرو دياب وعلي الحجار وأنوشكا وغيرهم، كما شارك في أهم مهرجانات الجاز والـ«وورلد ميوزيك» الدولية، وقدم نحو 9 ألبومات تعاون فيها مع أعلام الموسيقى والغناء في العالم.

وتعد فرقة شرقيات التي أسسها فتحى سلامة عام 1989، إحدى الفرق المصرية المتميزة، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة في معظم دول العالم، كما شاركت في عدد من المهرجانات الدولية المتخصصة.