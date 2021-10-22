التنمية المحلية: نعمل على بناء إنسان مصري بأسلوب علمي وعصري

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنّ الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات العاملين بإدارة وحدات الحكم المحلي، وبناء وتأهيل صف قيادي ثان لتحقيق توجهات الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أنّه يتم العمل على تنفيذ استراتيجية مصر 2030، عملًا على بناء إنسان مصري بأسلوب علمي وعصري.

وأشار إلى أنّ هذه التحركات تستهدف تطوير الإدارة المحلية بالشكل الذي ينعكس على جودة أداء الخدمات المقدمة للمواطن المصري، وبالتالي تصل إلى رضا المواطن والثقة وحدات إدارة الحكم المحلي ومراكز الخدمات المختلفة.

وأوضح أن أكثر ما تنشده الوزارة في هذا الإطار، هو نظام اللامركزية وهو لا يتحقق إلا من خلال ربط العمل في إدارات الإدارة المحلية وكل مؤسسات الدولة، وألا تتوقف فقط على الجزء الخاص بالتشريعات بقدر ما يتم العمل على إعطاء المزيد من الصلاحيات للمحليات.

وينظم مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية هى أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج Spss، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب التخطيط والمتابعة والرقابة، ودورة التأهيل للترقى فى الوظائف الإشرافية، فيما تستمر دورة ادارة المشروعات pmp للأسبوع الثاني علي التوالي ويستفيد من دورات الاسبوع المقبل 131 متدرباً من جميع المحافظات.

وصرح الوزير اللواء محمود شعراوي بأنّ الاهتمام بعملية تدريب وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية يأتى على رأس أولويات الوزارة ، لافتا إلي أهمية تقييم أداء كافة العاملين الذين يحصلون على دورات تدريبية من خلال قياس مستوي رضا المواطنين المتعاملين معهم فى الخدمات المقدمة لهم.