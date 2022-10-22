 مصطفى سالم في «صالون التنسيقية»: حققنا معدلات نمو أعلى من دول خليجية ونجحنا في تخطي أزمة كورونا - بوابة الشروق
السبت 22 أكتوبر 2022 7:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

مصطفى سالم في «صالون التنسيقية»: حققنا معدلات نمو أعلى من دول خليجية ونجحنا في تخطي أزمة كورونا

علي كمال
نشر في: السبت 22 أكتوبر 2022 - 6:04 ص | آخر تحديث: السبت 22 أكتوبر 2022 - 6:04 ص

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك ديون طويلة الأجل تستخدم في الإصلاحات الهيكلية، تصل مدتها إلى ٤٠ عاما، وهناك ديون متوسطة، مؤكدا ضرورة دعم الحكومة حتى تتمكن من استكمال الإنجازات والمشروعات القومية وما تنفذه من إصلاحات.

جاء ذلك، خلال حواره بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان" الدين العام .. ضرورات ومخاوف" والذي تعقده التنسيقية الآن، باعتباره واحدا من الملفات ذات الأهمية الكبيرة في الحوار الوطني ضمن الملف الاقتصادي.

وأشار النائب إلى أن الحكومة استطاعت أن تتخطى أزمة كورونا والأوضاع الاقتصادية والأسعار وبرامج الحماية الاجتماعية وحققت معدلات نمو أعلى من بعض دول الخليج.

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك