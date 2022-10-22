مصطفى سالم في «صالون التنسيقية»: حققنا معدلات نمو أعلى من دول خليجية ونجحنا في تخطي أزمة كورونا

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك ديون طويلة الأجل تستخدم في الإصلاحات الهيكلية، تصل مدتها إلى ٤٠ عاما، وهناك ديون متوسطة، مؤكدا ضرورة دعم الحكومة حتى تتمكن من استكمال الإنجازات والمشروعات القومية وما تنفذه من إصلاحات.

جاء ذلك، خلال حواره بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان" الدين العام .. ضرورات ومخاوف" والذي تعقده التنسيقية الآن، باعتباره واحدا من الملفات ذات الأهمية الكبيرة في الحوار الوطني ضمن الملف الاقتصادي.

وأشار النائب إلى أن الحكومة استطاعت أن تتخطى أزمة كورونا والأوضاع الاقتصادية والأسعار وبرامج الحماية الاجتماعية وحققت معدلات نمو أعلى من بعض دول الخليج.