ولي العهد السعودي يبحث مع عضو بالكونجرس الأمريكي التصعيد العسكري في غزة

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، خلال لقاء في الرياض مساء يوم السبت، مع عضو الكونجرس الأمريكي ليندسي جراهام التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" أن الأمير محمد بن سلمان استعرض مع جراهام والوفد المرافق له "علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

كما جرى خلال الاجتماع السعودي الأمريكي "بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليا، حيث أكد ولي العهد "ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم".

كما أكد ولي العهد للوفد الأمريكي "أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".