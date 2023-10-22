القوات الروسية تحبط محاولتين لتناوب القوات الأوكرانية في منطقة جنوب دونيتسك

قال المتحدث باسم مجموعة "الشرق" القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية أوليج تشيخوف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن المجموعة القتالية أحبطت محاولتين لتناوب القوات الأوكرانية في منطقة جنوب دونيتسك.

وأضاف تشيخوف: "في منطقة جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات مجموعة الشرق القتالية، مدعومة بالمدفعية، محاولتين لتناوب القوات الأوكرانية قرب أوجليدار وإلى الشمال من نوفودنيتسك، وتم القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية بنيران المدفعية شمال مستوطنة بريوتنوي"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال تشيخوف، إنه "في اتجاه جنوب دونيتسك، أدت العمليات النشطة التي قامت بها وحدات مجموعة (الشرق) القتالية، وهجمات الطائرات الهجومية ونيران المدفعية إلى إلحاق أضرار بأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 72، واللواء الهجومي 79، ولواء المشاة الآلي 58، ولواء الدفاع الإقليمي 128 التابعة للجيش الأوكراني في مناطق قرب مستوطنات نوفوميخيلوفكا، وأروزهاينوي، وشيفتشينكو، وأوجليدار، وفوديانو، وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك بالقرب من مستوطنة بريوتنوي في منطقة زابوريجيا".

وأضاف أن خسائر الجيش الأوكراني في منطقة جنوب دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 140 فردا أوكرانيا وثلاث مركبات قتالية مدرعة.