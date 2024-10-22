إف بي آي يحقق في تسريب معلومات مخابراتية عن خطط هجوم إسرائيل المحتمل على إيران

خطط إسرائيل المحتملة للهجوم على إيران



أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أعلن عن التحقيق في تسريب مزعوم لوثائق، وذلك بعدما أفادت عدة صحف قبل يومين بكشف مواد مخابراتية أمريكية فائقة السرية تتضمن معلومات بشأن خطط إسرائيل المحتملة للهجوم على إيران.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال بيان: "يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تسريب محتمل لوثائق سرية، ويعمل عن كثب مع شركائنا في وزارة الدفاع ومجتمع المخابرات. وبما أن هذا تحقيقا جاريا، ليس لدينا تعليق آخر".

وقال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين، أمس الاثنين، إنه لم يتضح ما إذا كان قد تم نشر الوثائق من خلال تسريب أو قرصنة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تتوقع الإفصاح عن معلومات سرية إضافية بدون تصريح.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت إيران وابلا يتألف من نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، ردا على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في يوليو، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في بيروت في سبتمبر. وكانت إيران تستعد لضربة انتقامية منذ ذاك الحين.

وقال كيربي، يوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "قلق للغاية" بشأن أي تسريب لمواد سرية، مضيفا: "لا يفترض أن يحدث ذلك، وإنه لأمر غير مقبول عندما يحدث".

وتابع: "يمكنكم التأكد أنه سيراقب بنشاط التقدم في جهود التحقيقات للوقوف على كيفية حدوث ذلك، وسيكون مهتما كما يتضح بالاستماع لأي إجراءات وتوصيات للحد (من تسريبات مماثلة) تأتي نتيجة جهود التحقيق ومنع تكرار الأمر".