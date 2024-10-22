رئيسة الوزراء الإيطالية تحاول إنقاذ خطتها لمعالجة طلبات اللجوء في ألبانيا بمرسوم جديد

تأمل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في إنقاذ خطتها للتعامل مع المهاجرين، الذين يدخلون البلاد في ألبانيا بعدما وافقت حكومتها على مرسوم جديد لمحاولة استرضاء المحاكم.

وكان قضاة قد رفضوا خططها الأولية، ولكن في اجتماع خاص في روما اليوم الاثنين، وافق ائتلاف ميلوني اليميني المكون من ثلاثة أحزاب على قانون معدل لتعديل الدول الأصلية التي يمكن تصنيفها قانونيا على أنها بلدان منشأ آمنة في المستقبل.

وتم الآن حذف نيجيريا والكاميرون وكولومبيا من قائمة الدول الآمنة، لكن مصر وبنجلادش ما زالتا مدرجتين فيها على الرغم من أن المحكمة تؤكد أنه لا يمكن إعادة المهاجرين إلى هناك.

ومن المقرر أن يتم تحديث القائمة بانتظام. ويناقش الخبراء ما إذا كان المرسوم الجديد كافيا لتبديد مخاوف القضاء.

وترى ميلوني أن ترحيل المهاجرين الذين ليس لديهم الحق في تقديم طلبات لجوء إلى بلدانهم الأصلية، بعد معالجة الطلبات في ألبانيا هو السبيل الوحيد لوقف الأعداد القادمة من أفريقيا وخارجها.

وقد تم افتتاح مخيمين في ألبانيا بالفعل لكنهما فارغان حيث تسعى إيطاليا إلى أن تصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بمعالجة طلبات المهاجرين خارج الاتحاد.

وتأمل ميلوني في اتخاذ قرار بشأن ما يصل إلى 36 ألف طلب لجوء سنويا في ألبانيا.