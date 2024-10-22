اجتماع طارئ للجامعة العربية الثلاثاء المقبل

أعلنت الجامعة العربية في بيان يوم الاثنين أنها ستعقد اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين يوم الثلاثاء لدخول العدوان الإسرائيلي مرحلة الإبادة الجماعية للفلسطينيين.



وقالت إنها ستعقد الاجتماع في ظل وحشية الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وفي ظل دخول جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل مرحلة أكثر وحشية يستهدف من خلالها العدوان الإسرائيلي إبادة المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ أبشع صور التهجير القسري والتدمير والتجويع خاصة في شمال قطاع غزة في خطة ممنهجة لإفراغه تماماً من سكانه وسط حالة العجز والصمت الدوليين.

ويأتي انعقاد الدورة غير العادية للمجلس بناء على طلب عاجل تقدمت به فلسطين إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهدف مناقشة تواصل جرائم الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفصل شمال القطاع وحصاره عسكريا عن باقي أجزائه.

ولليوم السابع عشر تواليا يرزح شمال غزة ومخيم جباليا على وجه الخصوص تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة، أسفر حتى الآن عن مقتل 640 فلسطينيا بحسب وزارة الصحة في غزة.

هذا ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة السبت يومها الــ 381، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجماته الجوية والبرية والبحرية على مناطق القطاع ونسف مربعات سكنية وتفجير المنازل لدفع ساكنيها إلى النزوح قسريا.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ 7 أكتوبر 2023 حوالي 42600 شهيد وقرابة 100.000 مصاب.