زيزو يسجل لأول مرة من ركلة جزاء مع الأهلي

نجح أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الثاني للأحمر أمام الاتحاد السكندري، في المباراة الجارية لحساب منافسات الدوري الممتاز.

ويواجه النادي الأهلي فريق الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز.

وتحصل النادي الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 55، بعد لمسة يد على عبد الغني محمد، لاعب الاتحاد السكندري داخل منطقة الجزاء.

وتصدى أحمد سيد زيزو لتنفيذ الركلة، ليسددها بنجاح في أعلى يمين حارس المرمى، صبحي سليمان، ليعلن عن أول أهدافه من ركلات الجزاء مع الأحمر، وثالث أهدافه بشكل عام هذا الموسم.

ويحتل النادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ 17 برصيد 8 نقاط.