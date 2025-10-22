ترامب: لن ألتقي بوتين إلا إذا كانت القمة مثمرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يرغب في الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقط عندما يمكن توقع قمة مثمرة.

ولم يؤكد ترامب بشكل مباشر التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن الاجتماع المقرر مع نظيره الروسي قد تم تأجيله أو تعليقه، لكنه قال ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول ما إذا كان التغيير المفترض في الخطة سيؤثر على موقفه من احتمال بيع صواريخ توماهوك لأوكرانيا: "لا أريد عقد اجتماع بلا جدوى".

وأضاف ترامب من المكتب البيضاوي: "لا أريد إضاعة الوقت، لذا سنرى ما سيحدث".

وأشار إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، ولم يتضح ما إذا كان يشير إلى اللقاء المحتمل مع بوتين أم إلى مسألة بيع الصواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا.

وقال إنه سيقدم تحديثا خلال اليومين المقبلين، مجددا موقفه الداعي إلى "تجميد خطوط القتال" في أوكرانيا كجزء من أي مساع لإنهاء الصراع.

وكانت وسائل إعلام أمريكية عدة أشارت في وقت سابق إلى تزايد الشكوك حول إمكانية عقد اللقاء المخطط بين ترامب وبوتين في بودابست.