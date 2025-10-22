معهد اقتصادي: تصريحات ميرتس بشأن الهجرة تضر بالاقتصاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، اليوم الأربعاء، إنه سيكون هناك عواقب اقتصادية لتصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن التأثير السلبي للهجرة على المدن الألمانية.

وأضاف مارسيل فراتسشر لصحيفة المال والأعمال الألمانية هاندلسبلات "تفاقم تصريحاته الأخيرة الاستقطاب المجتمعي وتتسبب في ضرر اقتصادي هائل".

وأوضح فراتسشر، "تضعف رسالة المستشار ثقافة ألمانيا بالترحيب وسوف تفاقم من نقص العمال المهرة في ألمانيا في السنوات المقبلة".

وكان ميرتس ربط حال المدن الألمانية بالهجرة وسياسات الترحيل وشدد أمس الأول الإثنين، على أنه ليس لديه ما يتراجع عنه.

وقال فراتسشر، إنه يبدو أن المستشار يرى مشكلة في حقيقة أن ألمانيا بلد هجرة وأن صورة المدن تتشكل بشكل طبيعي من جانب الناس ذوي خلفية الهجرة.