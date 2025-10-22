بيانات: أكثر من من ربع الموظفين الألمان من أصول مهاجرة

كشفت بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء أن سير العديد من القطاعات في الاقتصاد الألماني سيتعثر بدون الموظفين من أصول مهاجرة.

وذكر مكتب الإحصاء الألماني الاتحادي أن 60 % من فنيي اللحام والتوصيل من أصول مهاجرة في 2024. وينطبق هذا أيضا على 54 % من الطهاة والعاملين بإنتاج الغذاء.

وتعتمد البيانات على تقييم لإحصاء على نطاق مصغر لعام 2024، وتظهر أن 26 % من العاملين في الاقتصاد ككل من أصول مهاجرة.

ولا تعمل إلا أعداد قليلة من العمال المهاجرين في الوظائف التي تواجه نقصا عدديا مثل خدمات الطوارئ بواقع 8 % و النظام القضائي 9 % والزراعة 15 %.