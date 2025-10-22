 بيانات: أكثر من من ربع الموظفين الألمان من أصول مهاجرة - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 3:24 م القاهرة
بيانات: أكثر من من ربع الموظفين الألمان من أصول مهاجرة

فرانكفورت - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 2:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 2:44 م

كشفت بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء أن سير العديد من القطاعات في الاقتصاد الألماني سيتعثر بدون الموظفين من أصول مهاجرة.

وذكر مكتب الإحصاء الألماني الاتحادي أن 60 % من فنيي اللحام والتوصيل من أصول مهاجرة في 2024. وينطبق هذا أيضا على 54 % من الطهاة والعاملين بإنتاج الغذاء.

وتعتمد البيانات على تقييم لإحصاء على نطاق مصغر لعام 2024، وتظهر أن 26 % من العاملين في الاقتصاد ككل من أصول مهاجرة.

ولا تعمل إلا أعداد قليلة من العمال المهاجرين في الوظائف التي تواجه نقصا عدديا مثل خدمات الطوارئ بواقع 8 % و النظام القضائي 9 % والزراعة 15 %.

