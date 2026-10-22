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اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قطر لاستضافة نهائيات بطولة كأس القارات للأندية «الإنتركونتيننتال» للعام الثالث على التوالي، بمشاركة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ممثل أفريقيا.

اتخذ مكتب مجلس فيفا جملة قرارات هامة خلال اجتماعه اليوم، الخميس من ضمنها اختيار قطر لاستضافات المباريات الثلاث الأخيرة في البطولة.

وتقام المباراة الأولى تحت مسمى «ديربي الأمريكتين» يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026، ويجمع بين تولوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس.

فيما تقام المباراة الثانية «كأس التحدي» يوم السبت 12 ديسمبر 2026، وتجمع بين صن داونز الجنوب إفريقي وبطل ديربي الأمريكتين.

وأخيرًا نهائي كأس القارات للأندية يوم الأربعاء 16 ديسمبر ويجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي والفائز من كأس التحدي.