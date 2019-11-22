شوقي غريب: أهدي اللقب للرئيس السيسي الذي رفع من شأن المدرب الوطني

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أهدى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي توج بها الفراعنة على حساب كوت ديفوار، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وقال شوقي غريب في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:"أهدي اللقب للرئيس السيسي الذي رفع من شأن المدرب الوطني".

وأضاف:"وأيضا لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي".

وواصل:"ألف مبروك لشعب مصر، كنا نحضر للبطولة منذ 20 شهرا، وكل شئ كان مدروسا".

وتوج منتخب مصر الأوليمبي بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بعد الفوز في المباراة النهائية على كوت ديفوار (2-1) في مباراة دراماتيكية أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي وامتدت إلى الأشواط الإضافية.