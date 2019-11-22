«التعليم» ترسل للمديريات التعليمية استمارة الموانع لعدم الاشتراك في امتحانات الدبلومات الفنية



18 ديسمبر آخر موعد لتقديم الاستمارات وتحديد المقابلات الشخصية بإجازة منتصف العام



أرسلت لجنة الإدارة المركزية للامتحانات العامة للتعليم الفني، منشورا لجميع المديريات التعليمية بمناسبة بدء الإعداد للامتحانات العامة للتعليم الفني بنوعياته المختلفة (تجاري-فندقي - زراعي - صناعي) للعام الدراسي2019/2020.

وذكر المنشور إرفاقه استمارة موانع للمرشحين للعمل كرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لامتحانات الدبلومات الفنية، على أن يقوم المرشحون باستيفاء جميع بيانات استمارة المانع، واعتمادها وختمها بخاتم الشعار من المديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية التابع لها، وكذلك صحيفة الأعمال من موقع الوزارة والبوابة الإلكترونية.

وتابع المنشور أن استيفاء هذه الاستمارة يكون وفقا لعدة ضوابط وهي، ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في امتحانات الدبلومات الفنية، وألا يكون مرشحا للعمل في مركز توزيع الأسئلة.

وأوضح المنشور أن يراعي أن يكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من بين الفئات التالية: الفئة الأولي (موجه عام - موجه أول- موجه) ، والفئة الثانية (مدير إدارة- مدير مرحلة - مدير مدرسة)، والفئة الثالثة (كبير معلمين- معلم خبير- معلم أول)، والفئة الرابعة (رئيس قسم- وكيل أ- وكيل قسم).

وأكد المنشور أنه يجب مراعاة أن يحرر جميع المرشحين إقرار استمارة الموانع، وتراجع البيانات والأختام بالإدارة والمديرية مع صحيفة الأحوال، ثم تقوم المديرية بإيفاد مندوب بهذه الموانع، وصحيفة الأحوال مجمعة على مستوى المديرية التعليمية لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني إلى عنوان اللجنة المركزية للتعليم الفني بمبني قطاع الكتب بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة.

وأشار المنشور إلى أنه تتم الترشيحات لمن ينطبق عليه هذه الشروط، وتسجل الأسماء، ولم يتقدم باستمارة الموانع بدون أسباب إلى الشئون القانونية، ولا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد بختم شعار الجمهورية، من المديرية أو الإدارة التعليمية، أو المخالف لإقرار هذا العام، وكذلك صحيفة الأحوال.

وذكر الخطاب ضرورة إرسال الإوراق المرفقة في موعد غايته 18 ديسمبر 2019، على أن يتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية خلال إجازة منتصف العام، وموافاتنا باستمارات الموانع وصحف الأحوال للمتقدمين.

وذكرت الاستمارة الموانع التي تحول دون المشاركة في أعمال الامتحانات وهي الحرمان من الامتحانات، أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الإمتحانات أو تمس الشرف والأمانة، وأن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم، وألا يكون محالا للمعاش قبل انتهاء الدور الأول، وألا يكون من المرشحين للعمل بمراكز توزيع الأسئلة.

وذكرت الاستمارة أيضا بعض الموانع أهمها، ألا يكون بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان صلة قرابة حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية، والرابعة على مستوى اللجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف للعمل بها.