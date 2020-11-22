المعارضة في جورجيا تقاطع الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية

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قررت جمهورية جورجيا الواقعة جنوب القوقاز إجراء الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية بها والتي صحبتها احتجاجات عدة في ظل مقاطعة المعارضة لها.

ولا يزال هناك 17 مقعدا خاليا في البرلمان ولم يتقدم لشغلها إلا مرشحون من حزب الحلم الجورجي الحاكم.

وكان من المقرر في الأصل إجراء جولة إعادة على تلك المقاعد.

قاطعت المعارضة التي لم تعترف بانتخابات 31 أكتوبر الماضي ولا ترغب في المشاركة في البرلمان الجديد عملية التصويت اليوم السبت.

وبالجملة كانت المشاركة في التصويت منخفضة.

وقالت الرئيسة سالومي سورابيشفيلي خلال إدلائها بصوتها في تبليسي إنها تأمل في "تشكل برلمان فاعل وموضوعي يضم العديد من الأحزاب".

ودعا رئيس الوزراء جورجي جاشاريا المعارضة إلى نقل النقاش السياسي من احتجاجات الشوارع إلى البرلمان.

وقال جارشيا: "بغض النظر عن حجم التناقضات بيننا، فيجب أن نحاول أن نتحدث معا، وأن نعمل معا، ونتعلم كيفية تحمل المسؤولية".