رشدي الشامي عن مشاركته في «ما وراء الطبيعة»: المستقبل لمنصات المشاهدة المدفوعة

قال الفنان رشدي الشامي، إن مغزى تكريمه عن دور الشيخ حسان في مسلسل الاختيار من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد إعجاب الناس بالدور واستحقاقه للتكريم".

وأضاف لـ"الشروق"، بخصوص مشاركته في مسلسل ما وراء الطبيعة بدور رضا الأخ الأكبر للدكتور رفعت إسماعيل، عبر منصة المشاهدة المدفوعة نتفليكس، بعد مشاركات سابقة منها عبر منصة شاهد بمسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، قال: "المستقبل لهذه المنصات طبعًا مفيش كلام.

وأوضح: "ما وراء الطبيعة نجح لأن وراه قصة الأستاذ الراحل أحمد خالد توفيق، والأستاذ عمرو سلامة، والأستاذ محمد حفظي، وهم باستطاعتهم إنجاح أي عمل سواء أنتجته نتفليكس أو غيره، ولدينا في مصر من الشخصيات القادرة على إنجاح أي عمل".

وأشار: "أن تكريم مسلسل 100 وش من جانب المجلس القومي أمس، يعود لسبب نجاحه الأصلي المخرجة كاملة أبو ذكري وهي مخرجة متميزة جدًا، ولهذا خرج المسلسل بخفة دم دون أن يكون الممثلين المشاركين فيه ممثلين كوميديين بالأساس فمعظمهم ممثلين غير كوميديين، وهذا هو السر والخلطة".

وأكد: "دوري في مسلسل 100 وش عُرض عليّ متأخرًا، وبدأت التصوير قبل بدأ عرض المسلسل بثلاث أيام، والمسلسل أحدث تفاعل ما".