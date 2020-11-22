الاتصالات السعودية تبيع حصة من شركة تابعة لها مقابل 200 مليون دولار

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية مع شركة "ويستيرن يونيون" أمس لبيع حصة في شركة المدفوعات الرقمية السعودية "إس تي سي باي" (المملوكة لها بنسبة 100%) وبقيمة 200 مليون دولار أمريكي (750 مليون ريال سعودي).

وأوضحت شركة الاتصالات، في بيان نشرته على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن الاتفاقية تتضمن بيع حصة 15% من شركة إس تي سي باي، على أن يتم استخدام متحصلات الصفقة لتمويل رأس مال شركة إس تي سي باي وتعزيز مواردها الذاتية من أجل دعم الخطط الاستراتيجية التوسعية.

وجاء في البيان: "عند إتمام الصفقة يقوم المشتري بدفع مبلغ 133.3 مليون دولار أمريكي (500 مليون ريال سعودي) للحصول على حصة 10% في شركة إس تي سي باي. ويقوم المشتري بدفع مبلغ 66.67 مليون دولار أمريكي (250 مليون ريال سعودي) لاحقا، وذلك في حال حصول شركة إس تي سي باي على رخصة الخدمات البنكية الرقمية، لترتفع حصة المشتري إلى 15% في شركة إس تي سي باي".

ويبلغ رأس مال شركة إس تي سي باي مبلغ 400 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى قرض شركاء من إس تي سي بمبلغ 148 مليون ريال، والذي سيتم تحويله كرأس مال عند إتمام الصفقة.

وستضخ شركة الاتصالات مبلغ إضافي بقيمة 400 مليون ريال سعودي كرأس مال مما سيرفع رأس مال شركة إس تي سي باي إلى 1.45 مليار ريال سعودي بعد إتمام الصفقة. وستقوم أيضا بضخ مبلغ إضافي 802 مليون ريال سعودي في رأس مال إس تي سي باي في حال الحصول على رخصة الخدمات البنكية الرقمية.