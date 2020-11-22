ينطلق في محافظة البصرة بالعراق، غدا الاثنين، فعاليات مهرجان البصرة الدولي السادس للتسوق بمشاركة 100 شركة محلية ودولية ويستمر حتى 9 ديسمبر المقبل على أرض معرض البصرة الدولي.

وقال مسؤول العلاقات والإعلام للمهرجان أسامة مجيد -في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الأحد- "إن 100 شركة بين شركات محلية وأخرى من مصر والهند وطاجكستان والمغرب والأردن وإيران، ستشارك في المهرجان".

وأضاف "أن المعرض سيشهد عرض منتجات عراقية وعربية ودولية من قبل الشركات المشاركة من المواد الغذائية والمرمر والثريات والمواد الكهربائية والنحاسيات والملابس والعطور والمواد المنزلية وغيرها من المواد".