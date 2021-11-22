مصر للطيران الناقل الرسمي لحفل أوركسترا فيينا الفيلهارمونى

استعدادا لافتتاح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، شاركت مصر للطيران بدورها كناقل رسمي لحفل أوركسترا فيينا الفيلهارموني – أحد أهم فرق الأوركسترا في العالم – والتي أقامت حفلتها يومي ٢٠ و٢١ نوفمبر الجاري بمناسبة افتتاح قاعة الموسيقى بمقر مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.

فقد نقلت الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية، العديد من أعضاء فريق الأوركسترا بالإضافة إلى عدد ضخم من الضيوف الوافدين من حول العالم لحضور الحفل تحت قيادة المايسترو ريكاردو موتي، أحد أهم قادة الأوركسترا في المشهد الموسيقي العالمي.

وبدورها، وبصفتها الناقل الرسمي للعديد من الفعاليات الفنية والثقافية الهامة في مصر، حرصت مصر للطيران على توفير كل سبل الخدمة والراحة لأعضاء فريق الأوركسترا وعملت كذلك على نقل الآلات الموسيقية الخاصة بالأوركسترا.