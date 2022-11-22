الرئيس البولندي يتحدث إلى فنان روسي مخادع ادعى أنه ماكرون

بعد فترة وجيرة من ضربة صاروخية وقعت في بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وأسفرت عن مقتل شخصين، تعرض الرئيس البولندي أندريه دودا للخداع، واستقبل اتصالا هاتفيا من فنان كوميدي روسي ادعى أنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحث دودا إمكانية تفعيل المادة الرابعة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) كما تحدث خلال الاتصال عن تفاصيل محادثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج. وتم نشر تفاصيل الاتصال الهاتفي على منصة الفيديوهات الروسية "رو تيوب".

واعترف مكتب الرئيس البولندي، اليوم الثلاثاء، بالتعرض للخدعة وقال إن الاتصال جاء وسط مجموعة من الاتصالات مع قادة العالم فور وقوع الضربة الصاروخية. وأنهى الرئيس الاتصال بعدما أدرك أنه ربما يكون خدعة.

وكان الممثلان الكوميديان فوفان (فلاديمير كوزنيتسوف) وليكس (اليكسي ستولياروف)، اللذان لديهما تاريخ طويل من خداع زعماء دول العالم باتصالات هاتفية مزيفة، وراء انتحال صفة الرئيس الفرنسي.

وخلال المحادثة التي استمرت سبع دقائق ونصف الدقيقة، تحدث دودا مع الشخص الذي زعم أنه ماكرون عن الضربة الصاروخية في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا وأعرب عن مخاوفه إزاء تصعيد الصراع بين روسيا وحلف الناتو.