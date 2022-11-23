الاكتتاب في السندات الأمريكية ذات السبع سنوات أقل من المتوسط

أنهت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أسبوع بيع سندات طويلة الأجل ببيع سندات مدتها سبع سنوات بقيمة 35 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب فيها أقل من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات السبع سنوات 890ر3% من قيمتها الأسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 33ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة قد باعت سندات مدتها 7 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 35 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 027ر4% ومعدل التغطية 43ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة السبع سنوات 50ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت خلال الأسبوع الحالي سندات مدتها عامان بقيمة 42 مليار دولار، حيث جاء الطلب عليها أعلى من المتوسط، وباعت وسندات مدتها 5 سنوات بقيمة 43 مليار دولار وكان الطلب عليها أقل من المتوسط.