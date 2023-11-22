محافظ الشرقية يلتقي نائب رئيس جهاز تنمية التجارية الداخلية بوزارة التموين

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تتمتع بفرص استثمارية واعدة في كافة المجالات الخاصة بالأنشطة والمشروعات الاستثمارية.

وكذلك تولي اهتمام خاصا بإقامة المشروعات الاستثمارية التي تساهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب ودفع عجلة الاستثمار والتنمية وتحسين مستوي الاقتصاد وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه العميد وليد سيف الدين، نائب رئيس جهاز تنمية التجارية الداخلية بوزارة التموين والوفد المرافق له بمكتبه بالديوان العام.

حاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وذلك للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الاستثمارية المشتركة والجاري تنفيذها بمدينة الزقازيق.

أوضح محافظ الشرقية، أن مدينة الزقازيق تشهد تنفيذ مشروع إقامة منطقة تجارية وسكنية متكاملة (كارفور) بأرض العصلوجي طريق (الزقازيق - بلبيس) على مساحة 4 أفدنة تقريباً وبحجم استثمارات ترتقي إلى 3 مليار جنيهاَ لتوفير 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وكذلك مشروع إقامة المنطقة التجارية اللوجستية والخدمية المُقامة على مساحة 10 آلاف متر بجوار الشركة المصرية للتنمية السياحية ( المصرية بلازا) وباستثمارات تبلغ 2 مليار جنيه، وذلك بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين وأحد المطورين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً بتشجيع الاستثمار لتحسين حركة ومستوى التجارة داخل المحافظة، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تباطؤ أو تقاعس في مراحل تنفيذ المشروعات الجارية والانتهاء منهما طبقاً للجداول الزمنية المحددة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

من جانبه، أشاد نائب رئيس جهاز تنمية التجارية الداخلية بوزارة التموين بدور محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي في تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات والتراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعين، وكذلك حل مشكلات البنية التحتية وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار لإقامة مشروعات تجارية وصناعية تقدم فرص عمل للشباب وتساهم في تحسين مستوي الدخل والاقتصاد.