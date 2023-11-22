المبعوثة الألمانية الخاصة للمساعدات الإنسانية: هدنة غزة بارقة أمل كبيرة

وصلت المبعوثة الخاصة للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية في الشرق الأدنى والأوسط، دايكي بوتسل، إلى القاهرة في زيارة إلى مصر للمرة الثانية خلال شهر واحد لتكوين صورة عن تسليم المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة.

وأجرت المبعوثة الخاصة محادثات مع ممثلي الحكومة المصرية، والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وآخرين.

وتبادلت وجهات النظر مع مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية السفير خالد البلقي، حول كيفية توسيع نطاق توصيل المساعدات إلى غزة.

وأجرت مباحثات مع وكيل وزارة الصحة محمد حساني ومدير الهلال الأحمر المصري بشأن كيفية قيام ألمانيا بتقديم الدعم لمصر في توفير الرعاية الطبية للمدنيين الفلسطينيين المصابين.

وقالت بوتسل: "إن ألمانيا ترى معاناة السكان المدنيين في غزة، وتلتزم مع مصر بضمان حصولهم على المساعدة في أسرع وقت ممكن، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بشأن إطلاق سراح مجموعة من الرهائن والهدنة الإنسانية المؤقتة تعد بارقة أمل كبيرة، ونريد الآن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الهدنة المؤقتة لتوسيع نطاق توصيل المساعدات".

وأضافت: "لهذا الغرض تقدم ألمانيا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين مبلغاً إضافياً بقيمة خمسة ملايين يورو، الذي سيتم استخدامه لدعم الهلال الأحمر المصري بإمدادات الإغاثة للسكان المحتاجين لها في غزة".

وأشارت إلى تقديم ألمانيا أيضاً الدعم لمصر في مجال الرعاية الطبية للمصابين من غزة، قائلة: "نحن ندعم شركاءنا المصريين بمبلغ 1.5 مليون يورو لتوفير المستلزمات الطبية"، بحسب وصفها.

وأضافت: "هناك شيء واحد واضح بالنسبة لنا: يستحق الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء حياة يسودها السلام والأمن والكرامة، بالتعاون مع مصر والشركاء الدوليين الآخرين سوف نواصل العمل بلا كلل لضمان أن يصبح الهدف طويل المدى المتمثل في حل الدولتين عن طريق التفاوض حقيقة واقعة".