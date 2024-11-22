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ألمانيا: سندرس بعناية مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت

وكالات
نشر في: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 12:56 م | آخر تحديث: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 12:56 م

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، أنها ستدرس بعناية مذكرات الاعتقال، التي صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وأمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في فلسطين.

وبحسب المحكمة، فإن أوامر الاعتقال تصنف على أنها "سرية" من أجل حماية الشهود والحفاظ على سير التحقيقات.

ومع ذلك، فقد تقرر نشر المعلومات "نظرًا لأنه يبدو أن السلوك المشابه لما تمت مناقشته في مذكرة الاعتقال مستمر".

علاوة على ذلك، تضيف المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك مصلحة في إبلاغ الضحايا وعائلاتهم بوجود الأوامر".

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