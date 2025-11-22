الاحتلال يفرض إجراءات عسكرية مشددة في الخليل وسط اقتحامات واعتداءات واسعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إجراءات عسكرية مشددة في أحياء بمدينة الخليل، وسط اقتحامات واسعة وعمليات احتجاز واعتقال واعتداءات.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فرضت حظر تجوال مشدد على أحياء جابر والسلايمة ووادي الحصين بمدينة الخليل، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

ومنعت قوات الاحتلال الأهالي من الخروج من المنازل أو التحرك على الأسطح.

واحتجزت قوات الاحتلال عشرات المواطنين، وحققت معهم ميدانيا، بعد الاعتداء عليهم بالضرب في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها، وعاثت بمحتوياتها خرابا، واحتجزت لساعات أكثر من 30 مواطنا في محيط منزل عائلة الشهيد وليد صبارنة في بيت أمر، وحققت معهم ميدانيا واعتدت عليهم.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين طالت أسرى محررين ورئيس نقابة بلدية الخليل.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.