تشيلي تعتزم رفع مستوى التمثيل الرسمي في فلسطين

قال رئيس تشيلي جابرييل بوريك إن بلاده سترفع في عهده مستوى تمثيلها في الأراضي الفلسطينية إلى سفارة.

وأضاف الرئيس جابرييل- في كلمة ألقاها، خلال حفل ميلادي مع أبناء الجالية الفلسطينية في سانتياجو، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية، اليوم الخميس- إن "أحد القرارات التي اتخذناها كحكومة، وأعتقد أننا لم نعلنه على الملأ، وأنا أخاطر بذلك الآن، هو أننا سنرفع مستوى تمثيلنا الرسمي في فلسطين، من قائم بالأعمال حالياً إلى سفارة سنفتتحها في عهد حكومتنا"، مؤكدا أن الفلسطينيين شعب موجود ويقاوم وله تاريخ.

وبحسب قناة "فرانس- 24" الفضائية، يوجد حالياً لتشيلي مكتب تمثيلي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة تم افتتاحه في أبريل 1998، أما فلسطين فلديها سفارة في سانتياجو، وفي 2011 اعترفت تشيلي بفلسطين دولة، ثم أيدت انضمامها إلى اليونسكو، وتزيد أعداد الفلسطينيين في تشيلي حالياً على 300 ألف شخص، لتكون بذلك هذه الجالية العربية الأكبر خارج الشرق الأوسط.