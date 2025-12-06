التعاون الإسلامي تناشد تقديم الدعم المالي للأونروا لاستمرارها في تقديم الخدمات للفلسطينيين

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، لمدة ثلاث سنوات قادمة، الذي تم اعتماده في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة.

واعتبرت المنظمة في بيان، مساء السبت، أن هذا القرار يمثل إجماعاً دولياً على دعم وحماية دور وكالة الأونروا التي لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مؤكدة أن الوكالة تمثل شاهدا على التزام ومسئولية المجتمع الدولي الدائمة تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

كما جددت المنظمة دعوتها جميع الدول إلى ترجمة هذا الدعم السياسي بمساهمات مالية لتمكين وكالة الأونروا من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، على تمديد عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لمدة ثلاث سنوات إضافية.

من جانبها، شددت مصر على أن دور وكالة الأونروا محوري، ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، داعية المجتمع الدولي إلى توفير التمويل المستدام لوكالة «الأونروا»، لضمان «استمرار خدماتها الحيوية».

وأشارت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إلى أن وجود «الأونروا» يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجوهر قضية اللاجئين ذاتها، وبالمسئولية الدولية تجاه إيجاد حل دائم لها، وفق قرارات الشرعية الدولية.