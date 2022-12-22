زلزال بقوة 5 درجات يهز مقاطعة تشينجهاي بشمال غربي الصين

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس، محافظة مادوه في ولاية جولوج التبتية ذاتية الحكم في مقاطعة تشينجهاي بالصين.

وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أنه تم رصد مركز الزلزال عند التقاء خط عرض 35.56 درجة شمالا وخط طول 99.14 درجة شرقا، وعلى عمق 9 كيلومترات.

وأضاف أنه يقع مركز الزلزال على بعد 265 كم من مدينة شينينج، حاضرة المقاطعة، في مناطق واقعة على بعد 20 كم من مركز الزلزال، حيث الكثافة السكانية منخفضة، وشُعر بالزلزال في شينينج ومحافظة شينجهاي، التي تبعد أكثر من 70 كيلومترا عن مركز الزلزال.

وبحسب السلطات المحلية، لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو خسائر في الممتلكات، ويجري حاليا المزيد من عمليات التحقيق؛ لتقدير آثار الزلزال.