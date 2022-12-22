تشيلي تعتزم فتح سفارة لها في الضفة الغربية

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أعلنت حكومة تشيلي عن نيتها فتح سفارة لها في الضفة الغربية.

وقال رئيس تشيلي جابرييل بوريك في وقت متأخر من أمس الأربعاء في نادي فلسطين في سانتياجو عاصمة تشيلي: "خلال فترة حكمي، سنفتتح سفارة ونمنح أنفسنا تمثيلا مناسبا".

وليس لدى تلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن سوى تمثيل عبر قائم بالأعمال بالأراضي الفلسطينية. وليس هناك سوى عدد قليل من السفارات في الضفة الغربية حتى الآن، ومعظم الدول تحتفظ بمكاتب تمثيل دبلوماسي في رام الله.

وقال بوريك، وفقا لتقرير لراديو كوبراتيفا: "لا يمكننا نسيان جماعة تعاني تحت احتلال غير قانوني، وجماعة تقاوم، وجماعة ترى حقوقها وكرامتها تنتهك كل يوم".

ويعيش في تشيلي أكثر من نصف مليون شخص من أصول فلسطينية.

كانت التوترات الدبلوماسية قد تزايدت مؤخرا بين تشيلي وإسرائيل بسبب تأخير اعتماد السفير الإسرائيلي لدى تشيلي.