أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، بعقد يمتد لمدة موسم واحد.

وقال نادي إنتر ميامي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «أعلن نادي إنتر ميامي لكرة القدم اليوم عن توقيعه مع لويس سواريز، الفائز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس أمريكا الجنوبية وبطل الدوري الإسباني خمس مرات، بعقد يمتد حتى موسم 2024 من الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)».

وأضاف البيان: «سينضم المهاجم الأوروجوياني الشهير إلى الفريق قبل موسم 2024 من الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعد حصوله على لقب أفضل لاعب وأفضل مهاجم في الدوري البرازيلي بفضل أهدافه الـ26 وصناعته 17 خلال 53 مباراة مع فريق جريميو».

يُذكر أن المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يلعب في صفوف فريق إنتر ميامي منذ صيف 2023، بعد رحيله عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.