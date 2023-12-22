البرهان: القوات النظامية ستقضي على مليشيا الدعم السريع المتمردة

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان، مؤكدا حرص القوات النظامية المختلفة على القضاء على مليشيا الدعم السريع المتمردة.

ونقل إعلام مجلس السيادة الانتقالي في بيان اليوم عن رئيس المجلس خلال مخاطبته ضابط منطقة البحر الأحمر العسكرية، القول: "ما حدث فى مدني بولاية الجزيرة سيتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون ولا مجاملة في ذلك".

وقال: إننا سننتصر بعزيمة وإصرار القوات المسلحة والشعب السودانى وسنقاتل لدحر وهزيمة المليشيا المتمردة وأعوانها من القوى السياسية التي تسعى إلى حكم البلاد عبر أشلاء الشعب السوداني ونقول لهم لو أردتم حكم السودان لن يكون إلا عبر الانتخابات "، مضيفا بأن النصر سيكون حليفنا ، مناشدا الجميع عدم الالتفات لمروجي الشائعات التي يطلقها العملاء و تستهدف التشكيك فى القوات المسلحة والشعب السودانى وبث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين.

وأضاف رئيس مجلس السيادة القائد العام: نطمئن المواطنين بأن الجيش سيقاتل لآخر جندي حتى ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار، ولن تسقط القوات المسلحة، مبينا أن كل من تعاون مع المليشيا المتمردة سيدفع ثمن تعاونه.

وحيا رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، شهداء القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري، والتفاف الشعب السوداني والحركات المسلحة حول قيادتها العسكرية التى ظلت تقاتل مليشيا الدعم والتى وصفها " بالسرطان "لافتا إلى دعم القوى السياسية والخونة للتمرد فى حربه على الدولة السودانية وتفتيت وحدتها، مؤكدا أن كل عميل وخائن سيجد الردع والحسم والمحاسبة.

وتطرق رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، إلى الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع التمردة تجاه المواطنين والأعيان المدنية وقال " نستغرب من حديثها بأنهم سيحمون مواطني المناطق التي احتلوها "، مضيفا " كيف يستقيم ذلك والمليشيا تحتل المنازل وتنهب فى نفس الوقت"، مؤكدا إلى أن العالم شهد بفظائع المليشيا الإرهابية ضد المواطنين وتدمير البنيات التحتية للدولة.

وجدد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، المضي قدما فى العمليه التفاوضية ،وقال " لن نوقع إتفاق سلام فيه مهانه وذل للقوات المسلحة والشعب السودانى" وأنه لابد من وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة والمستشفيات ومنازل المواطنين.

وانتقد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، بعض القوى السياسية التي ظلت تطلق الشعارات والاكاذيب التي تستهدف وحدة الصف الوطني والقوات المسلحة، وقال عندما يحقق الجيش انتصارا يقوم المتعاونين مع المليشيا بنشر أكاذيب بأن القوات المسلحة تستهدف المدنيين عبر الطيران، بل نؤكد أن القوات المسلحة تحمي المدنيين وهذه فريه منهم ، معبرا عن تقديره العميق لدور الإعلام والصحفيين وكتاب الأعمدة ووقوفهم ومساندتهم للقوات المسلحة في حربها ضد مليشيا الدعم وأعوانها من العملاء وفضحها للجرائم والإنتهاكات الجسيمة التي ظلت ترتكبها.