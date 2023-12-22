إندلاع حريق في مبنى شاهق في كييف بعد هجوم بمسيرات روسية

ضرب هجوم جديد بمسيرة روسية مبنى شاهقا بالعاصمة الأوكرانية كييف، وفقا لما أعلنته السلطات الأوكرانية.

ونشر فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف عبر منصة تلجرام ، في وقت متأخر من مساء الخميس، أنه كان هناك تأثير على الطوابق العليا من أحد المباني، مما أدى إلى نشوب حريق. وتم إرسال خدمات الإنقاذ. وتم نقل أحد المصابين إلى المستشفى.

ووفقا للمعلومات الأولية الصادرة عن الإدارة العسكرية في كييف، فقد سقط حطام المسيرة التي تم اسقاطها على مبنى سكني في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة. كما نشرت الإدارة صورا لشقة مدمرة.

ويقال أيضا إن حطام المسيرات التي تم إسقاطها قد سقط في أجزاء أخرى من المدينة. وأضافت الإدارة العسكرية أنه يجري الحصول على معلومات بشأن ما إذا كان هناك أي دمار أو خسائر في الأرواح.

وذكر مراسل من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في كييف أن الانفجارات الناتجة عن إطلاق وسائل الدفاع الجوي في المدينة النار على المسيرات، كانت مسموعة بوضوح في وسط المدينة. ودوت صفارات الإنذار في العاصمة وفي مناطق أخرى من البلاد.

ووصف رئيس الإدارة الرئاسية في كييف، أندريه يرماك، روسيا بأنها "دولة إرهابية" تقاتل المدنيين. وأكد أيضا أن الأضرار لحقت بمبنى سكني.

ودعا يرماك السكان إلى البحث عن مأوى في المخابئ. كما حذر من تسجيل إو تصوير عمليات الدفاع الجوي حتى لا يتم كشف مواقع الدفاع الجوي للعدو الروسي.

ولطالما قامت روسيا بقصف أوكرانيا بهجمات المسيرات في غزوها المستمر منذ عامين تقريبا. ويعلن نظام الدفاع الجوي في البلاد، والذي تم تعزيزه بأنظمة الدفاع الغربية، عن إستهداف مسيرات وصواريخ روسية بشكل يومي تقريبا.